Onda di fuoco su Palermo e tutta la Sicilia

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 settembre 2023) Laè nuovamente vittima delle fiamme, in una sequela di incendi che si susseguono, simili a quelli devastanti avvenuti a luglio. Attualmente, si contano 44 distinti focolai, con la risposta pronta dei vigili del, personale forestale e volontari della protezione civile.è particolarmente colpita. Fiamme incontrollate hanno divorato strade, auto parcheggiate e strutture. La circonvallazione cittadina è ora inaccessibile, specialmente nelle zone tra Bonagia, via Belmonte Chiavelli e Pagliarelli. Le auto in fiamme sono una vista comune a Bonagia, mentre un altro focolaio si è sviluppato vicino ai mercatini di Natale e la fiera dei morti in via Ernesto Basile. Viale Regione è sommerso nel caos, con interventi di emergenza in corso anche in altre aree, come via Messina Marine e via Pitrè. L’autostrada A20 ...