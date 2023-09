Omicidio Saman | C' erano tutti i parenti a tenerla ferma | la confessione dello zio Danish raccontata da un detenuto

AGI - Colpo di scena al processo per l'omicidio di Saman a cui partecipa per la prima volta in presenza anche il padre Shabbar, imputato assieme ...

Shabbar Abbas, il padre di Saman , è entrato nell’aula del processo in cui è imputato per l’omicidio della figlia. A domanda del presidente della ...

Abbas è morta con la faccia a terra, mentre i suoi familiari la tenevano ferma a testa in giù: ...sono stati depositati nel processo in cui il padre e altri parenti sono imputati per l'. E ...I preparativi per l'sono andati avanti per dieci giorni. C'era anche un piano alternativo ... I matrimoni combinati Il matrimonio combinato diavrebbe permesso al cugino di venire in ...

Saman Abbas, i racconti di un detenuto: «All'omicidio c'erano tutti e 5 i familiari, zio Danish le spezzò il collo» Corriere della Sera

Saman Abbas, il movente: delitto d'onore No, questione di soldi e nozze combinate il Resto del Carlino

Il processo: tensioni tra gli avvocati Intanto è ripreso stamattina il processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana che abitava a Novellara, a carico di cinque parenti: i genitori, lo ...Saman avrebbe accettato il matrimonio combinato prima di morire per salvarsi. A dirlo i detenuto che hanno raccolto la confessione dello zio ...