Omicidio Maria Rosa Troisi | il marito tenta di togliersi la vita in carcere

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHato di uccidersi, Marco Aiello, l’idraulico di 37 anni che è stato fermato perché indiziato di aver ucciso la moglie,, sua coetanea, nella loro casa di Battipaglia, in provincia di Salerno. L’uomo avrebbeto di uccidersi in una cella deldi Fuorni dove è rinchiuso dalla tarda serata di mercoledì. Soccorso, è stato portato all’ospedale ‘San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona‘ di Salerno. E’ stato medicato per alcune ferite al polso sinistro e alla gola e poi dimesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Dopo esser stato ascoltato tutta la notte in questura dalla polizia e dal pm incaricato dalla Procura dei minori, è stato arrestato il 17enne ...

Un movente non chiaro tanto che, per alcune fonti, 'non c'e». La morte di Michelle Maria Causo , avvenuta il 28 giugno in zona Primavalle , periferia ...

Una lite finita in tragedia, scatenata forse da un piccolo debito , di poche decine di euro , o magari da un approccio non ricambiato. Sono queste le ...

...seconda puntata della produzione che vanta nel cast anche la presenza diPia Calzone (), ... a Napoli, dopo aver scontato una condanna per il presuntodi suo padre, Mimmo. Tornato a ...La Corte d'Assise del Tribunale di Busto Arsizio, presieduta dal giudice Rossella Ferrazzi , ha condannato Angelo Paganini a 9 anni e 4 mesi per l'della madreFacchinetti , avvenuto esattamente un anno fa in un'abitazione di Marnate. La sentenza è arrivata dopo un'ora e mezza di camera di consiglio su una vicenda che ha sollevato ...

Battipaglia, omicidio Maria Rosa: il marito «malato di gelosia» ilmattino.it

Maria Rosaria Troisi uccisa dal marito Marco Aiello: femminicidi, è strage senza fine Today.it

Marco Dongu il ragazzo di 26 anni morto in un incidente a Caserta: il poliziotto alla guida della volante sarà indagato per omicidio stradale ...L'omicida Marco Aiello, 40enne battipagliese, detenuto nel carcere di Salerno con l'accusa di avere ucciso la moglie Maria Rosa Troisi nell'abitazione in cui vivevano a Battipaglia, ...