Omicidio di via Novelli | confermati in Appello i 21 anni al giovane Patelli

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 settembre 2023) Bergamo.i 21di carcere. Questa la decisione dei giudici d’nei confronti di Alessandro, il 21enne condannato in primo grado a 21di carcere per l’del 34enne tunisino Marwen Tayari, ucciso a coltellate in pieno giorno l’8 agosto 2021 in viaa Bergamo, davanti al suo portone di casa., ai domiciliari in un’altra abitazione, per il nuovo processo si è affidato all’avvocato del Foro di Milano Ivano Chiesa, che ha insistito sulla legittima difesa e sull’esclusione dei futili motivi riconosciuti dalla Corte d’assise di Bergamo, secondo la quale era stato invecea innescare la sfida mortale. Tesi accolta dai giudici di Brescia. “Vorrei dire che a me dispiace tantissimo per ...