Omicidio confessato sulla scheda elettorale | scoperto il “colpevole”

(Di venerdì 22 settembre 2023) dopo un anno di indagini serrate da parte dei carabinieri «Ho ucciso un uomo, è seppellito in un cantiere, dategli sepoltura cristiana», questo il messaggiosu una tesseraa Villasanta (Monza) lo scorso anno. Immediatamente sono scattate le indagini per accertare la verità. Dopo un anno, i carabinieri sono giunti alla risoluzione del caso, accertando che non si è trattato di un fatto reale. L’autore del gesto lo ha definito un «gesto di protesta», poi avrebbe aggiunto «Ero a disagio e ho scritto perché sono contro il sistema. Ho scritto di getto, la prima cosa che mi è venuta in mente». L’uomo avrebbe attraversato un «momento di difficoltà personale», confermata anche dal suo difensore, l’avvocato Glauco Gasperini: «Visto il suo impegno per i malati e i più fragili, gli anni del Covid hanno messo il mio assistito a dura prova sul ...

... autoaccusandosi di unche in realtà non aveva compiuto Come riferito da una nota della ... quando si è iniziato a parlare della vicenda in tv e sui giornali, il 31enne haagli ...Confessasu scheda elettorale. Ma è un falso, denunciato Si era autoaccusato di unmai commesso, e denunciando il fatto su una scheda elettorale alle scorse elezioni ......

Parallelamente, non potendosi escludere che quanto confessato sulla scheda corrispondesse al vero, una volta individuato il luogo indicato nel cantiere abbandonato in via Fieramosca di Villasanta, ...