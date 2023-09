Omicidio confessato sulla scheda elettorale | l' assurda storia | esito mai visto

(Di venerdì 22 settembre 2023) «Per le forze dell'ordine: ho ammazzato un uomo e sepolto cantiere area nord, date lui sepoltura cristiana, vi prego». Questo il messaggio che gli scrutatori di un seggiodi Villasanta, provincia di Monza e Brianza, hanno letto su una, in occasione delle politiche di un anno fa. Peccato che si trattasse di una falsa confessione, che è costata all'elettore un'indagine per autocalunnia. Dopo il ritrovamento della, immediatamente è stata informata la procura e sono stati disposti accertamenti sugli oltre mille votanti del seggio. È stato selezionato quindi un primo gruppo che corrispondeva al profilo dell'autore: un maschio tra i 30 e i 70 anni, secondo l'esame calligrafico, che aveva votato tra gli ultimi duecento, dal momento che l'urna non era stata capovolta all'apertura e la ...

Dopo il ritrovamento della scheda, infatti, erano state avviate anche le indagini per escludere che quantoda un elettore corrispondesse al vero. Le ricerche si sono concentrate su un ...... autoaccusandosi di unche in realtà non aveva compiuto Come riferito da una nota della ... quando si è iniziato a parlare della vicenda in tv e sui giornali, il 31enne haagli ...

Monza, su scheda elettorale confessa falso omicidio: indagato per ... Adnkronos

Sulla scheda elettorale aveva confessato un omicidio, 31enne indagato per autocalunnia Prima Monza

L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite. L'uomo e la vittima sembrerebbero essere stati legati sentimentalmente. La vittima è stata identificata come Liliana Cojita. L'assassino, ...Sarebbe nata per futili motivi la lite tra la vittima, Christian battaglia, ed il suo assassino, un uomo di Formia di 62 anni ma da anni residente a Ravenna ...