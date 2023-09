Omicidio Carol Maltesi | oltre il danno la beffa | furia della famiglia

(Di venerdì 22 settembre 2023)ilanche laper laragazza uccisa: parenti inti per l’ennesima decisione del giudice E’ stato uno dei primi femminicidi dello scorso anno, esattamente tra il 10 e l’11 gennaio del 2022. Vittima una giovane donna,. Una morte orribile per lei, uccisa da Davide Fontana, il suo vicino di casa. Quest’ultimo l’avrebbe prima colpita alla testa con un martello e poi tagliato la gola. Fino a quando non ha fatto il suo cadavere a pezzi. Il tutto mentre giravano un filmino hard nella casa di lei, a Rescaldina, in provincia di Milano.(Ansa Foto) Notizie.comNel ...

Maltesi, la sentenza choc: "Era innamorato. Lei disinibita"Per Davide Fontana , condannato il 12 giugno scorso in primo grado a 30 anni di carcere per l'efferatodiMaltesi, è arrivato l'ok all'iter di progressivo reinserimento nella società che prevede, per il killer, l'accesso al "programma di giustizia riparativa". Lo segnala il Corriere del ...

Il giudice in questa fase, cioè per decidere se sia possibile o no l’invio della richiesta, deve a cquisire il parere della vittima o dei suoi familiari (non vincolante, tanto che per esempio nel caso ...qualsiasi cosa sia possibile fare verso i parenti di Carol e anche verso altre associazioni». È passato poco più di un anno e mezzo dall'omicidio e i giudici hanno dato il via libera al progressivo ...