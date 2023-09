Omicidio Carol Maltesi | legale Fontana | ' giustizia riparativa non è alternativa al carcere' **

(Di venerdì 22 settembre 2023) Milano, 22 set. (Adnkronos) - "L'istituto dellanon è un'al, ma viaggia di pari passo al processo penale, che quindi prosegue. Ciò significa che chi viene ammesso al programma non evita il, ma ha la possibilità di intraprendere un percorso parallelo di riabilitazione attraverso attività al servizio delle vittime, accompagnati da un percorso psicologico più strutturato rispetto a quanto avviene attualmente; allo stesso tempo dovrebbe garantire alla comunità di non rischiare, una volta uscito, di ritrovarsi alle prese con un soggetto pericoloso, ma di poter contare su un uomo riabilitato, che ha superato le sue difficoltà". Così, all'Adnkronos, Stefano Paloschi,difensore di Davide, il bancario di 44 anni ...

L'avvocato: "Prima volta che viene applicata in Italia, almeno per il reato di" Davide Fontana, il bancario di 44 anni condannato a 30 anni per l'diMaltesi, avvenuto l'11 ...A opporsi i genitori e l'ex marito, padre del bambino diMaltesi, che hanno considerato la decisione dei giudici scorretta. ...

Omicidio di Carol Maltesi, dai giudici arriva l’ok al reinserimento del killer Sky Tg24

Omicidio Carol Maltesi, i giudici concedono il reinserimento dell’assassino Vanity Fair Italia

Venerdì scorso, in aula, l'assassino reo confesso di Carol Maltesi ha dichiarato di provare "un gran bisogno di riparare alla mia condotta"."Adesso, poco più di un anno e mezzo dopo, i giudici danno ...(ANSA) – MILANO, 22 SET – “Il mio assistito e tutti i famigliari di Carol Maltesi non vogliono in alcun modo incontrare Davide Fontana”: l’avvocato di parte ...