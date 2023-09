Omicidio Carol Maltesi | il padre contro la giustizia riparativa per Fontana | ' Sconvolto e schifato'

(Di venerdì 22 settembre 2023) su Tg. La7.it - Hanno deciso di non essere presenti alla mediazione per definire il programma diper l'assassino reo confesso della figlia,: i ...

Omicidio Carol Maltesi , oltre il danno anche la beffa per la famiglia della ragazza uccisa: parenti in furia ti per l’ennesima decisione del ...

"Il mio assistito e tutti i famigliari di Carol Maltesi non vogliono in alcun modo incontrare Davide Fontana": l'avvocato di parte civile Manuela ...

Il bancario condannato a 30 anni per aver ucciso la 25enne. L'avvocato: "Prima volta che viene applicata in Italia, almeno per il reato di ...

La7.it - Hanno deciso di non essere presenti alla mediazione per definire il programma di giustizia riparativa per l'assassino reo confesso della figlia,Maltesi : i familiari della ragazza ...A Davide Fontana, il food blogger che uccise, smembrò ed occultò il corpo diMaltesi, i giudici hanno concesso di seguire un percorso di giustizia riparativa. È la prima volta in Italia ed esplodono le ...

Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana ammesso alla giustizia riparativa: prima volta che viene applicata in … La Repubblica

Omicidio Carol Maltesi, a Davide Fontana concessa la giustizia riparativa Adnkronos

Per la prima volta in Italia è stato concesso ad un condannato di essere ammesso ad un procedimento di giustizia riparativa. La corte d'Assise di Busto ...Il bancario condannato in primo grado a 30 anni per l'assassinio, lo smembramento e l'occultamento del cadavere (ANSA) ...