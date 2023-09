Omicidio Carol Maltesi | Davide Fontana ammesso a giustizia riparativa

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il bancario condannato a 30 anni per aver ucciso la 25enne. L'avvocato: "Prima volta che viene applicata in Italia, almeno per il reato di, il bancario di 44 anni condannato a 30 anni per l’di, avvenuto l’11 gennaio 2022 a Rescaldina, nel milanese, ha ottenuto l’ammissione all’istituto della. A confermarlo all’Adnkronos il legale difensore di, Stefano Paloschi. “Questo – spiega l’avvocato – è il primo caso in Italia, almeno per il reato di, dell’istituto entrato in vigore il 30 giugno scorso,?a seguito della riforma Cartabia”., che ha confessato l’e ...

