Omicidio Carol Maltesi | a Davide Fontana concessa la giustizia riparativa

(Di venerdì 22 settembre 2023) . Ecco la replica della famiglia della vittimaal killer di, reo confesso, la, prevista dalla riforma Cartabia. L’assassino, scrive Tgcom24, seguirà “un percorso psicologico per cercare di riparare, davanti agli occhi della società, quanto commesso”. La riforma Cartabia ha introdotto una disciplina organica della, che è stata pubblicata nel decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022. La riforma prevede che lapossa essere applicata per qualsiasi reato, a prescindere dalla gravità, e in ogni stato e grado del procedimento. Si tratta di un approccio alternativo allaretributiva, che si concentra sulla riconciliazione e la ...

Omicidio Carol Maltesi , l’assassino aggredito in carcere . Per lui si è reso necessario il trasferimento a Pavia Davide Fontana, condannato a 30 anni ...

Omicidio Carol Maltesi , Davide Fontana aggredito in carcere : ferito alla testa da un altro detenuto aggredito nel sonno e tras ferito d’urgenza in un ...

Per Davide Fontana, condannato il 12 giugno scorso in primo grado a 30 anni di carcere per l’efferato Omicidio di Carol Maltesi , è arriva to l’ok ...

Per Davide Fontana , condannato il 12 giugno scorso in primo grado a 30 anni di carcere per l'efferatodiMaltesi, è arrivato l'ok all'iter di progressivo reinserimento nella società che prevede, per il killer, l'accesso al "programma di giustizia riparativa". Lo segnala il Corriere del ...Leggi Anche Charlotte Angie, donna uccisa e fatta a pezzi nel Bresciano: chi era la vittima Leggi AncheMaltesi, Davide Fontana condannato a 30 anni di carcere Davide Fontana potrà quindi sperimentare questo istituto legale introdotto non per sostituire il processo ma come modo per ...

Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana ammesso a programma di ... Sky Tg24

Omicidio Carol Maltesi: Davide Fontana ammesso al programma di ... IL GIORNO

Carol Maltesi è stata uccisa, fatta a pezzi, messa in un freezer e poi gettata in un burrone. Il killer reo confesso, l'ex compagno Davide Fontana, venerdì scorso in ...La famiglia della 26enne uccisa e fatta a pezzi nel gennaio 2022 ha già fatto sapere di non volere avere alcun contatto con il reo confesso Davide Fontana.