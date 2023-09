Olive | ecco come si mangiano e come si sputa il nocciolo secondo il galateo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 22 settembre 2023) Molti di noi, che vengono servite molto spessoaperitivo.siquesti frutti e, soprattutto,si ci disfa del? Un esperto dil'ha spiegato in maniera semplice e chiara. Lesono uno dei simboli della dieta mediterranea. Oltre a venire consumate singolarmente, dalla loro polpa si ottiene anche un delizioso olio, che è probabilmente il condimento più usato nei paesi dell'Europa meridionale, con Italia, Grecia e Spagna in testa. Sono anche fonte di antiossidanti, vitamina E e ferro. In Italia si consumano quasi esclusivamente quelle verdi e quelle nere, ma ne esistono di diversi tipi, alcune perfino piccanti. Spesso vengono ...