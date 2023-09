Olimpia Milano-Virtus Bologna in tv | programma | orario e diretta Supercoppa 2023 basket

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come semifinale delladi. La nuova stagione comincia con questo testa a testa tra le due superpotenze della pallacanestro italiana, protagoniste assolute degli ultimi anni, in cui si sono contese quasi sempre i vari trofei nazionali. La curiosità che accompagna come di consueto le prime uscite stagionali viene arricchita, in questo caso, dalla curiosità di vedere all’opera la prima uscita di coach Luca Banchi, da poco chiamato a guidare ladopo l’esonero a sorpresa di Sergio Scariolo. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 23 settembre sul parquet PalaLeonessa A2A di ...

A Brescia il debutto in questo fine settimana con la Supercoppa. Poi toccherà a campionato ed Eurolega. Intanto oggi in Comune è stata presentata la ...

Speciale riconoscimento per l’Olimpia Milano che questa mattina, in Sala Alessi a Palazzo Marino, ha ricevuto dal Sindaco Giuseppe Sala l’Ambrogino ...

Basket 2023 - 2024 Serie A SquadraIl primo trofeo stagionale si assegna a Brescia come un anno fa. L'affronta in semifinale la Virtus Bologna, la stessa squadra incontrata nelle ultime tre edizioni del ...Basket 2023 - 2024 Serie A Squadra Virtus Bologna Alla vigilia della sfida di Supercoppa Frecciarossa 2023 contro l'ha parlato il nuovo coach della Virtus Luca Banchi. Ecco le sue parole secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club. 'C'è grande attesa per questo esordio ufficiale - dichiara ...

Basket, l’Olimpia Milano della terza stella riceve l’Ambrogino d’oro speciale dal sindaco Sala La Repubblica

L’Olimpia affronta in semifinale la Virtus Bologna, la stessa squadra incontrata nelle ultime tre edizioni del torneo, con una vittoria (in finale nel 2020) e due sconfitte (in finale nel 2021; in ...Il primo trofeo stagionale si assegna a Brescia come un anno fa. L’Olimpia MIlano affronta in semifinale la Virtus Bologna, la stessa squadra incontrata nelle ultime tre edizioni del torneo, con una ...