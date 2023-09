(Di venerdì 22 settembre 2023) A Brescia il debutto in questo fine settimana con la Supercoppa. Poi toccherà a campionato ed Eurolega. Intanto oggi in Comune è stata presentata la ...

tegola per l'Olimpia Milano a dieci giorni dal debutto ufficiale nella stagione 2023/2024 nella Final Four di Supercoppa italiana: durante il ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna , sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket . La ...

Tanto per cominciare un bel pacchetto di 150 milioni 939 mila euro in più da spendere per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. E così arriviamo a quota ...

A Brescia il debutto in questo fine settimana con la Supercoppa. Poi toccherà a campionato ed Eurolega. Intanto oggi in Comune è stata presentata la ...Sabato l'esordio in Supercoppa, contro l'. In gruppo Lundberg, indisponibile Dobric. Presentato Achille Polonara: ''Era ora che arrivassi in Virtus. Non vedo l'ora di iniziare''. - ...

Olimpia Milano, il roster verso la Frecciarossa Supercoppa 2023 Sportando

Olimpia Milano, svelata la maglia con la terza stella La Gazzetta dello Sport

Nel corso della presentazione di Maodo Lo, il general manager dell'Olimpia Milano Christos Stavropoulos si è soffermato anche su aspetti che riguardano la squadra in generale e ..."Milano mi cercava da tempo, ma quando ti chiama coach Messina non c’è tanto da pensare perché vuol dire che è arrivato il momento giusto" .