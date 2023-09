Olanda | pre-convocati | dell’Inter due su tre! Le scelte di Koeman

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il CT Ronaldha già diramato i pre-dell’, in vista delle due gare di ottobre contro Francia e Grecia. Duepresenti DUE? Sia Denzel Dumfries che Stefan de Vrij sono stati pre-danell’. Niente da fare per Davy Klaassen, fuori anche durante la mini campagna europea di alcune settimane fa. L’giocherà il 13 ottobre contro la Francia e il 16 contro la Grecia. Entrambe partite valide per le qualificazioni a Euro 2024. Our ??????????? ????? for the #EURO2024 Qualifiers in October! 13/10 » #NEDFRA 16/10 » #GRENED #NothingLikeOranje pic.twitter.com/nY1WL7jPqd — OnsOranje (@OnsOranje) September 22, 2023 Fonte: Twitter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...