“Ogni errore è di tutti | non solo di Leao” | Pioli in conferenza stampa alla viglia di Milan-Verona

Leggi su serieanews

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il tecnico rossonero ha parlato ine ha difeso l’attaccante portoghese, sotto pressione nelle ultime partite.vigilia del match contro il, prevista per domani alle 15, Stefanoè tornato a parlare in. I rossoneri sono reduci da una pesantissima sconfitta contro l’Inter per 5-1 in campionato, e dal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.