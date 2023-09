Nuovo tour per ULTIMO Data zero allo Stadio Nereo Rocco di Trieste Domenica 2 Giugno 2024

Leggi su udine20

(Di venerdì 22 settembre 2023) È il cantautore dei record con all’attivo 59 Dischi di Platino e 20 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e più di 1 miliardo di stream collezionati su Spotify.nelarriva a, in concertoha scelto ancora il Friuli-Venezia Giulia per partire con il suoSTADI– LA FAVOLA CONTINUA…: ala– organizzata con FVG Music Live e VignaPR in collaborazione con PromoTurismoFVG e il Comune di– di 10 imperdibili show negli stadi italiani prodotti da Vivo ...