«Nuove strutture e attività nelle basi nucleari di Russia | Usa e Cina» | le immagini satellitari della Cnn

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 settembre 2023) Negli ultimi anni la, gli Stati Uniti e lahanno scavato nuovi tunnel e costruitonei loro siti di test. È quanto emerge dallerivelate in esclusiva dalla Cnn e fornite da un analista di studi sulla non proliferazione militare. Nonostante non ci siano prove che accertino imminenti testda parte delle tre grandi potenze, leevidenziano i lavori fatti in trenegli ultimi 3-5 anni. Il sito cinese si trova a Lop Nur, un lago salato prosciugato tra due desertioccidentale, quello russo a Novaya Zemlya – un arcipelago dell’Oceano Artico tornato al centro dell’attenzione a ...