Nucleare | Costa | “Si corre perché in ballo ci sono montagne di soldi”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dopo la tregua estiva, il Centrodestra torna alla carica sulcon il ministro Pichetto Fratin convinto che bisogna accelerare sull’energia dall’atomo “le rinnovabili non bastano”. Sergio, vicepresidente M5S della Camera dei deputati ed ex ministro dell’Ambiente, è davvero così? “Allo stato attuale è vero che le rinnovabili non bastano ma se non investiamo su di esse allora non basteranno mai. In tal senso faccio notare che ancora oggi mancano i decreti attuativi per le comunità energetiche che limitano l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Inoltre le faccio presente che le tre direttive europee, la Red I, II e III, prevedono una precisa soglia da rispettare entro il 2030 e per la precisione con la Red III questa è pari ad almeno il 45 per cento Parliamo di impegni che tutti i Paesi Uechiamati a ...