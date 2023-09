Nubifragi e smottamenti al Nord | incendi e siccità al Sud VIDEO

Leggi su agi

(Di venerdì 22 settembre 2023) AGI - Piogge intense sono cadute la scorsa notte sulla Liguria, con particolare forza su Genova e il Levante. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi o rami caduti: la situazione più critica è stata registrata a Struppa, dove una frana ha bloccato una via, isolando gli abitanti. In Val Graveglia si sono contati quasi 260 mm di pioggia. Le precipitazioni, al momento, sono concentrate a Levante. Permane per tutta la Liguria l'allerta gialla per temporali, prolungata ieri. Traffico bloccato questa mattina lungo la strada cantonale delle Centovalli. Si tratta dell'arteria internazionale che collega la Valle Vigezzo, in provincia del Verbano Cusio Ossola, a Locarno, nel Canton Ticino. Uno smottamento nei pressi di Verdasio causato della forte pioggia caduta nella nottata e nelle prime ore della mattinata ha causato l'interruzione viaria. Rilevanti conseguenze ...