Nox Oceani | a Porto Rotondo la presentazione dell’Optimist ecologico Made in Sardegna

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’evento si terrà lunedì 25 settembre allo Yacht Club. Francesca de Natale: “Oggi l’Optimist a impatto zero è realtà” Olbia, 22 settembre 2023. Sarà presentata il prossimo lunedì 25 settembre allo Yacht Clubla prima barca ecologica costruita in. Si tratta di un esemplare unico, un prototipo della deriva più diffusa e famosa del mondo, quella con cui i bambini imparano ad andare per mare e veleggiare in autonomia, l’Optimis t. Il progetto, nato lo scorso anno per volontà di Nox, ha avuto una lunga gestazione dovuta alla ricerca di materiali altamente innovativi e al tempo stesso sostenibili. «Oggi l’Optimist a impatto zero è una realtà — rivela la fondatrice di NoxFrancesca de Natale — La barca è costruita in fibra ...