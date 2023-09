Notte di paura a Palermo per gli incendi | residenti sui tetti

Questa Notte i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Marigliano sono intervenuti in via ...

Tempo di lettura: < 1 minuto notte di paura in via Imbimbo, nel quartiere di Valle ad Avellino. Una Bomba carta è stata fatta esplode re, ignoti ...

dia Palemo quando molti cittadini sono stati costretti a scendere in strada a causa di incendi divampati in zona Brancaccio tra via Fichidindia e San Criro . I Vigili del Fuoco a ...Per i 900 passeggeri unadi. Ciampi , dopo un intervento molto applaudito alla Camera, riceve sostanzialmente il benservito, D'Alema nel suo intervento ha detto che dal 21 dicembre, ...

Firenze di Notte, Una Donna Sola e la Paura di Rientrare a Casa LA NAZIONE

Esplosioni e incendio, notte di paura ad Ascoli: gente in strada il Resto del Carlino

A Palermo è stata una notte di paura, quella tra giovedì e venerdì, a causa degli incendi divampati nella zona di Brancaccio, tra le vie Fichidindia e San Ciro. Dopo i roghi a Bagheria , anche in ques ...PALERMO (ITALPRESS) – L’ondata di calore delle ultime ore non da tregua alla Sicilia, che continua a bruciare. Notte di fuoco nel palermitano, dove i pompieri hanno lavorato ininterrottamente per doma ...