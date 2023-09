Non vuoi andare all’università? Ecco alcune valide alternative che dovresti considerare per preparati al futuro

Leggi su dilei

(Di venerdì 22 settembre 2023) Uno dei momenti più cruciali nel percorso di vita (senza essere drammatici) è quando ci si affaccia al bivio dopo gli studi superiori. È un’epoca in cui si aprono le porte all’incertezza, e si pongono domande esistenziali: “Cosa voglio fare nella vita?”. La fine del liceo segna infatti la conclusione di un capitolo significativo nella vita degli studenti, ma è anche l’inizio di una nuova fase, che può essere tanto emozionante quanto spaventosa. È il momento in cui ci si affaccia al mondo adulto, si prova a capire cosa si vuole fare “da grandi” e e si prendere in mano il proprio destino. Sicuramente la scelta di iscriversi all’universitaria è una dellepiù tradizionali e frequenti, ma non è l’unica. Questa fase di transizione rappresenta infatti un momento fondamentale, un crocevia in cui poter esplorare passioni, interessi e ambizioni. Un momento in cui ...