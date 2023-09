(Di venerdì 22 settembre 2023) Se vi siete annoiati dei, il Pittiè l'appuntamento più atteso da tutti gli intenditori didi. Tornato live alla Stazione Leopolda di Firenze, ci ha fatto scoprire nuove realtà artistiche internazionali. Ne abbiamo selezionato una decina che più ci hanno colpito, da brand emergenti a novità olfattive dipiù qualche chicca dello skincare. Un profumo va oltre l'essere un solo profumo, e qui sotto scoprirete perché. L'audacia dell'esplorazione rivive grazie a Estoras Fondata da Paul-Anton Esterházy, la nuova maison olfattiva made in Vienna Estortas è un omaggio a suo nonno, il principe Antal Esterházy, pilota, amico e compagno di viaggio di László Almásy, da tutti meglio conosciuto come Il paziente inglese, interpretato da Ralph Fiennes. ...

Come di consueto, lo scoglio più insidioso per le qualificazioni olimpiche riguarda gli sport di squadra . I criteri di rappresentanza geografica e ...

Non è andato benissimo l’impegno in terra serba di due giorni fa, la prima vera amichevole di livello per la Fiorentina . Anche...

Due vittorie su due, quattro gol fatti e zero subiti. Un inizio a punteggio pieno per L’Inter di Simone Inzaghi, ma non è bastato al tecnico ...

Nella musica, e soprattutto nel mondo del pop, i cantanti sonorappresentare la propria arte a 360 gradi ,solo attraverso la musica, ma anche costruendo un'immagine attorno al proprio ...... è idoneo per ricarica gli iPhone dal 6s fino alle ultime generazioni! VEDI SU AMAZON Supporto per tazze e altro ancora Sieteviaggiare in macchina, anche per lunghe ore, eavete idea di ...

Non i soliti profumi, 12 fragranze di nicchia per i nasi più raffinati GQ Italia

Blog | Draghi, l'ottimismo sull' Europa e cosa insegna la storia ... Econopoly

Si sa, Apple non è solita essere la prima ad adottare una nuova tecnologia sui suoi smartphone, venendo spesso battuta sul tempo dalla controparte Android. La filosofia di Cupertino è tendenzialmente ...Ospiti indesiderati in Villa Carrara e questa volta non stiamo parlando dei soliti senza fissa dimora. Alcuni residenti hanno registrato dei video che riprendono un folto gruppo di topi scorrazzare ...