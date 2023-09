“Non ci freghi più” GF 2023 | Giselda Torresan si tradisce in diretta | il pubblico non perdona

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023)al centro della puntata del GFdi ieri, ilda casa la inchioda alle sue responsabilità. Quel gesto, infatti, non è passato inosservato e in molti sono sicuri che durante la prossima puntata qualcosa succederà. Se non le chiederà conto Alfonso Signorini, lo faranno i fan stessi. La puntata di ieri è stata caratterizzata dal violento scontro tra Beatrice Luzzi e il resto della casa. Tra questi Massimiliano Varrese del quale in confessionale l’attrice ha detto. >“Devo confessarvi una cosa su mio padre”. Grande Fratello, Samira Lui choc: lacrime in. Cosa ha detto (VIDEO) “Mah perché questa sua ricerca di spiritualità, condivisione, non so io in realtà lo trovo individualista”. Parole alle quali Massimiliano ha replicato: “Non capisco da ...