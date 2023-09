No all’offerta faraonica dall’Arabia | preferisce il ritiro

(Di venerdì 22 settembre 2023) C’è chi ancoraun percorso differente da quello banale e scontato che seguire il denaro ed accettare di giocare in Arabia L’Arabia Saudita è stata la vera sorpresa di quest’estate 2023. L’acquisto di Cristiano Ronaldo, nello scorso gennaio sembrava fosse l’ennesimo presagio di un calciatore a fine carriera. Un’altra star pronta a lasciare l’élite mondiale del calcio giocato. La stella portoghese ha creato un vero e proprio vortice d’acquisti, attirando grazie al suo nome, altri grandi nomi del palcoscenico europeo. Da Benzema a Neymar, passando per altri top acquisti dalla Premier League, fino a Milinkovic-Savic. Senza dimenticare giovani emergenti lanciati verso big europee, che poi hanno scelto i soldi della Saudi Pro League, come Gabri Veiga. Non si può discutere sul fattore crescita, una variante su cui sta puntando l’intero panorama del calcio asiatico. ...

... parlando di un'"per un affitto di 17 milioni di euro ". ... non rientrerebbero altre voci di spesa relative per esempio'...per permettere alle imprese di realizzare un'operanell'......shock ricevuta dalla Cina e rispedita al mittente per restare'... Quel no di Balotelli a un'shock dalla Cina . Ritorno in ... che rivela di aver ricevuto in passato un'dalla ...

De Laurentiis all'Al-Hilal su Osmhen: «Con 500 milioni forse ... Calcio e Finanza