News Uomini e Donne | Teresa Cilia perde la pazienza e sbotta sui social | “Ma che problemi avete?”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 22 settembre 2023), ex tronista di, ha recentemente affrontato critiche e insulti per i suoi interventi di chirurgia estetica, rispondendo per le rime agli haters suimedia. La sua trasformazione ha scatenato una serie di commenti negativi a proposito delle labbra e del seno rifatto e l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha risposto con un lungo sfogo su Instagram.furiosa: le parole dll’ex tronista Nelle sue storie di Instagram,ha davvero perso le staffe dopo aver ricevuto l’ennesima critica sui suoi ritocchini: “Ma io non ho capito, ma che. Mi fate capire ...