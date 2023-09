Nessuno ti salverà | la recensione dell’horror sci-fi originale Disney+

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il film:ti, 2023. Regia di: Brian Duffield. Cast: Kaitlyn Dever, Ginger Cressman, Zack Duhame, Dari Lynn Griffin, Geraldine Singer, Elizabeth Kaluev, Evangeline Rose, Lauren L. Murray. Genere: Horro, thriller, fantascienza. Durata: 93 minuti. Dove l’abbiamo visto:La trama: Brynn Adams è una giovane donna che vive segregata in casa a causa della sua comunità che l’ha trasformata in una reietta. Una notte, qualcuno irrompe nell’abitazione: non si tratta, però, di ladri, bensì di invasori alieni che dovrà fronteggiare completamente sola. Il regista e sceneggiatore Brian Duffield dà vita a una home invasion aliena che attinge a piene mani da pellicole come Signs e Incontri ravvicinati del terzo tipo (ma in fondo anche Mamma, ho perso l’aereo), introducendo comunque elementi originali, ...