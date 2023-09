Neonati e bambini | lavaggi nasali | come farli correttamente

Leggi su dilei

(Di venerdì 22 settembre 2023) Autunno, tempo dipernon ancora in grado di soffiarsi il naso da soli, che quindi necessitano delle cure di mamma e papà. Chiunque abbia avuto tra le mani un bebè, conosce benissimo la sirena che parte nel momento in cui ci si avvicina con tubicini o siringhe per i, pianti di terrore che potrebbero far pensare ad un maltrattamento di minori! Certamente irappresentano una noia per, infilare una cannula all’interno delle narici può indubbiamente creare fastidi, e nel bambino/a, più consapevole rispetto al neonato, a questo si accompagna anche l’aspetto emotivo della paura di farsi male, per cui non potendo fare a meno dei ...