Ne arriverebbero di più | Ha rotto le scatole! | rissa Formigli-Tosi in diretta | caos a La7

(Di venerdì 22 settembre 2023) Scontro accesissimo tra Corradoe Flavioa PiazzaPulita, il talk show del gioverdì sera su La7. Al centro del dibattito c'è l'emergenza immigrazione. Il conduttore nel suo editoriale in apertura di trasmissione ha di fatto elogiato le Ong e criticato aspramente il governo che ha cercato di dare un freno ai taxi del mare. E cosìdopo aver ascoltato le critiche diha affermato: "Certo che se dipendesse dalla vostra parte politica, perché questa trasmissione è di una parte politica, nemolti di più", sbotta il parlamentare di Forza Italia riferendosi agli sbarchi dei migranti.non la prende bene e ribatte: "Haun po' le scatole con questo giochino, lei faccia il politico che io faccio il giornalista". Finito qui? ...

