Ndrangheta | blitz dei carabinieri | operazioni in corso in tutta Italia

(Di venerdì 22 settembre 2023), importantequello che stanno mettendo a segno iin tutto il nostro Paese: scattano gli arresti Una operazione molto importante quello che porta la firma deicontro la ‘. Tanto è vero che, ancora adesso, è inin tutto il nostro Paese. Fino a questo momento le persone che sono state arrestate sono 52. Le accuse nei loro confronti sono inevitabilmente gravi visto che si parla di: associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti caratterizzate dalla disponibilità di armi.(Ansa Foto) Notizie.comSenza dimenticare anche i reati di: estorsione, rapina, ricettazione, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravati dalle modalità ...

8.00 ', 52 le misure cautelariin tutta Italia contro la 'da parte dei carabinieri di Catanzaro, coordinati dalla Dda.52 le misure cautelari: 38 in carcere, 6 ai domiciliari e 8 obblighi di presentazione alla ...Giro di vite contro la ': 81 arresti,in tutta Italia In realtà quello del ministro Giuseppe Valditara in Calabria è stato un ritorno, visto che pochi mesi fa in questa Regione era ...

Operazione “Karpanthos”, blitz della Dda contro la ‘ndrangheta: 52 misure cautelari – LIVE | VIDEO Cosenza Channel

Imponente blitz anti 'ndrangheta della Dda di Catanzaro, 52 indagati ... CN24TV

Nel blitz ‘Karpanthos’ in azione oltre 400 carabinieri del comando di Catanzaro, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia. Tra i reati contestati traffico di droga, estorsione e rap ...È in corso su tutto il territorio nazionale un'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, diretta ...