' Ndrangheta | 52 arresti in tutta Italia

Nell'operazione, denominata “Karpanthos”, sono impiegati oltre quattrocento carabinieri. Per trentotto degli accusati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per sei gli arresti domiciliari e per altri otto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sono accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, caratterizzate dalla disponibilità di armi. Contestati anche i reati di estorsione, rapina, ricettazione, riciclaggio ed intestazione fittizia di beni, aggravati dalle modalità mafiose.

È in corso su tutto il territorio nazionale un'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, diretta da Nicola Gratteri, per l'esecuzione di cinquantadue ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone.

