Nations League 2023 2024 | ottimo esordio di Soncin | l’Italia batte 1-0 la Svizzera

(Di venerdì 22 settembre 2023)laper 1-0. Nella gara di debutto nella Women’s, le azzurre conquistano la vittoria in trasferta contro le svizzere. Dopo un primo tempo privo di reti, Caruso sblocca la partita al minuto 64. Il colpo di scena più rilevante del match è l’abbandono del campo da parte di Caruso, vittima di una gomitata in faccia. La Nazionale inizia il percorso incon il piede giusto. La prima metà di partita non regala grandi colpi di scena. Nonostante il ritmo di gioco serrato e intenso, nessuna delle due squadre riesce ad avere una reale e pericolosa possibilità di segnare una rete. Protagonisti di questa prima metà di gara sono i numerosi falli da una parte e dall’altra, con il primo tempo costretto a protrarsi di cinque minuti ...

Womens Nations League , all’Italia basta una rete di Caruso per superare la Svizzera : bene le azzurre all’esordio Vince all’esordio in Womens ...

Durante la partita di Women'stra Svizzera e Italia , le calciatrici sono scese in campo con il braccialetto 'Se Acabò '. Si tratta di un gesto in supporto di Jenni Hermoso , calciatrice spagnola baciata dall'ex ...Womens: ecco le formazioni ufficiali di Svizzera - Italia, che si affrontano alle 19.30 all'Arena San Gallo L'Italia femminile scende in campo contro la Svizzera nel debutto della Women ...

E' iniziata male per la Svizzera l'avventura nella neonata Nations League.Le azzurre, infatti, si sono imposte in trasferta per 1-0 contro la Svizzera nella prima giornata della Nations League. Esordio positivo, dunque, per Andrea Soncin, il nuovo ct dell'Italia Femminile.