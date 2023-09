Napolitano | notizia scomparsa fa il giro del mondo in pochi minuti

Tra le prime reazioni alladella morte di Giorgioc'è la nota di Palazzo Chigi che esprime il cordoglio della presidente Giorgia Meloni. Il cordoglio di Meloni "Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ...Ladella morte di Giorgiofa il giro del mondo in pochi minuti, e dalla Cina all'America, sono molti i quotidiani e i media che pubblicano la sua biografia o un commento sull'eredità ...

Addio a Giorgio Napolitano, dal Pci al Colle. Il primo presidente eletto due volte - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

È morto l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano Il Sole 24 ORE

(ANSA) - ROME, SEP 22 - The two-time former president Giorgio Napolitano, one of Italy's most respected political figures, has died in a Rome clinic aged 98, sources said. His condition had been ...(ANSA) - ROME, SEP 22 - Premier Giorgia Meloni on Friday voiced her and the government's condolences for two time former president Giorgio Napolitano who has died at the age of 98. "The Premier, ...