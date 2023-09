Napolitano | Mattarella | ' intelligente garante valori nostra comunità'

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Eletto alle più alte magistrature dello Stato, presidente della Camera dei deputati, senatore a vita, Presidente della Repubblica per due mandati", Giorgio"ha interpretato con fedeltà alla Costituzione e acuta intelligenza il ruolo dideidella, con sentita attenzione alle istanze di rinnovamento presenti nella società". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio. "Votato alla causa dei lavoratori, inesauribile -rimarca il Capo dello Stato- fu la sua azione per combattere la spirale delle morti sul lavoro. La sua morte mi addolora profondamente e, mentre esprimo alla sua memoria i sentimenti più intensi di gratitudine della Repubblica, rivolgo ai familiari il cordoglio dell'intera nazione".

Giorgio. Alla famiglia un pensiero e le più sentite condoglianze".

«Un protagonista di sviluppo sociale, pace e progresso per l'Italia e l'Europa». Così il Capo dello Stato Sergio Mattarella commenta la scomparsa dell'ex ...