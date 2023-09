Napolitano l' ho conosciuto da bambino | Mieli spiazza la Gruber | un' insospettabile verità | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) "Io l'hoda". Paolo, ospite di Lillia Otto e mezzo, ricorda in diretta Giorgio, presidente emerito della Repubblica scomparso a 98 anni pochi minuti prima della messa in onda del talk di La7. "Per molti anni, insieme a mio padre - premette l'ex direttore del Corriere della Sera, oggi opinionista del quotidiano di via Solferino - è stato l'unico comunista a parlare inglese fluidamente. L'aveva perfezionato durante l'occupazione americana e la liberazione di Napoli nel 1944 e '45, e qualsiasi personalità del mondo anglosassone che venisse in Italia e volesse parlare con un dirigente comunista andava per necessità da, se non avesse voluto portarsi dietro un interprete". In quegli anni, ricorda la, ...