(Di venerdì 22 settembre 2023) Parlando dello "stile e sensibilità nel fare politica, del ripudio della violenza" di Mino Martinazzoli, Giorgio, intervenendo a un convegno a Montecitorio il 29 novembre 2017, parlava delle doti dell'esponente storico della Democrazia Cristiana come di un "insegnamento", di un monito "davanti ad agitazioni distruttive di stampo populista, inimmaginabili fino afa,quello che appare un insistere della politica nel rinsecchirsi e immeschinirsi in giochi di vertice e di potere".

Giorgio Napolitano , 98 anni, è ricoverato in gravi condizioni . Il quadro clinico dell’ex presidente della Repubblica, ormai da giorni in una clinica ...

A settembre, in una riunione di direzione, i berlingueriani accusano, lo racconta lui stesso, di aver favorito gli attacchiil segretario e di aver nobilitato "il riformismo del Psi"...L'intervento in ricordo di Mino Martinazzoli. "Politica rinsecchita e immeschinita in giochi di ...

Napolitano contro "il populismo distruttivo, inimmaginabile qualche anno fa" Il Foglio

È morto Giorgio Napolitano Il Post

Ma nel suo discorso d’insediamento utilizza parole di fuoco contro quella stessa classe politica che lo ... Il 21 maggio del 2022 Napolitano era stato operato all’addome e ricoverato nove giorni ...Giorgio Napolitano è stato un politico italiano, presidente emerito della Repubblica Italiana. È stato l’11º Presidente della Repubblica Italiana dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015. Primo capo ...