Napolitano | Coni | ' addio al presidente Collare d' oro'

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - "Lo sport italiano è in lutto. Oggi a Roma è scomparso Giorgio, per nove annidella Repubblica (2006-2015), il primo nella storia ad essere rieletto due volte, l'unico ad aver ricevuto dalild'Oro al merito sportivo (2015), l'ultimo nostro Capo di Stato ad aver assistito alla Cerimonia d'Apertura di un'edizione dei Giochi Olimpici, a Londra 2012". Così ilin una nota ricorda ilmerito Giorgioscomparso oggi a Roma. "Nato a Napoli il 29 giugno 1925,ha avuto una lunga carriera politica in varie istituzioni del Paese -prosegue il comunicato del comitato olimpico-.della Camera, Ministro dell'Interno, Europarlamentare, ...

Già a partire dal giugno 2011 , quando la situazione economica italiana non era ancora negativa, il Presidente emerito della Repubblica si mise in ...

Giovanni Malagò , numero uno del Comitato Olimpico Nazionale, parla in ricordo di Giorgio Napolitano , scomparso poco fa: “Oggi piangiamo la ...

Giorgioè stato un nostro punto di riferimento che non ha mai smesso di farci sentire la ... Lo ricordo in particolare alla cerimonia del Centenario dele quando ho avuto l'onore di ...Il 19 dicembre 2016, a Roma, presso il salone d'onore delvenne insignito del Collare d'oro al merito sportivo. "Ora ho il tempo per fare sport", disse tra le risate dei presenti. ...

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato le Federazioni Sportive ... per onorare la memoria del Presidente Giorgio Napolitano.Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in ...