(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set (Adnkronos) - "Il Presidente Giorgiounitaliana e nel ricordo dinoi. In un momento di grave crisi istituzionale per il nostro Paese diede esempio di coraggio e rispetto dei valori e dei principi costituzionali. A nome mio e di Azione, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia". Così Carlo, leader di Azione

... in precedenza Ambasciatore in Francia), l' On.le Carlo(Roma, 09.04.1973, già Ministro ... al Presidente emerito della Repubblica e Senatore a vita Giorgio, ed alla Professoressa ...... Nicoletta Fabio, dai co - presidenti del Convegno di Pontignano, Carloe Lord Willetts, e ... al presidente emerito della Repubblica e Senatore a vita Giorgio, e alla professoressa ...

Napolitano: Calenda, ‘lascia grande vuoto nella politica, nella storia e nei ricordi di tutti’ La Sicilia

Giorgio Napolitano, il cordoglio del governo. Draghi: «Assoluto protagonista della storia italiana» ilmessaggero.it

Roma, 22 set (Adnkronos) – “Il Presidente Giorgio Napolitano lascia un grande vuoto nella politica ... esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia”. Così Carlo Calenda, leader di Azione ...L'ex dirigente comunista aveva 98 anni. Diventato Capo dello Stato nel 2006, venne riconfermato sette anni dopo ...