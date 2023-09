Napolitano | addio a “Re Giorgio” | primo e unico ex Pci a guida Repubblica

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 22 settembre 2023) E` stato il- e finora- presidente dellaex comunista, ilad essere rieletto per un secondo mandato, il più anziano al momento dell`elezione al Colle, ildirigente comunista in viaggio ufficiale negli Usa, l`uomo del Pci che Henry Kissinger ha definito "il mio comunista preferito", ilcomunista are il ministero dell`Interno: è una carriera politica di primati quella di, "Re" come, durante gli anni al Quirinale, lo chiamavano in molti con malizia per alludere al suo decisionismo. Un uomo garbato e gentile nei modi, quasi aristocratico, ma fermo e determinato al momento di gestire i passaggi politici più complicati, dall`invasione russa in ...