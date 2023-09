Napoli | tegola Rrahmani | lesione muscolare | out col Bologna Le condizioni di Cajuste

(Di venerdì 22 settembre 2023)pernel match di Champions col Braga. Il difensore salterà, le ultime su. CALCIO. Brutte notizie per ile Rudi Garcia sul fronte infortuni. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Amirhanno evidenziato unadi basso grado al semimembranoso della coscia sinistra. Un problema che terrà fuori il difensore kosovaro per la trasferta di campionato contro ilsi era infortunato nella sfida di Champions League contro il Braga, uscendo dopo appena 13 minuti per un fastidio alla coscia. Inizialmente si parlava solo di un affaticamento, ma gli accertamenti hanno purtroppo evidenziato qualcosa ...

Non c’è pace per il Napoli , costretto a fare i conti con l’ennesimo infortunio di questo pre-campionato: tanto lavoro per lo staff medico Il Napoli ...

Non sono positive le ultime news per Garcia alla vigilia dell’importante sfida di campionato contro la Lazio di mister Maurizio Sarri Domenica sera ...

La sosta per le Nazionali ha mietuto altre due vittime. I due nuovi acquisti sono costretti a saltare l’impegno contro il Napoli. La sosta per le ...

Problema fisico rimediato da un calciatore azzurro, per lui ci sarà solamente la tribuna. Tutto pronto per la prima partita europea del Napoli ...

...non ci sarà Mg Francoforte (Germania) 21/02/2023 - Champions League / Eintracht -/ foto ... A Braga si è aggiunta anche laRrahmani che è uscito al 13' per un risentimento muscolare ai .... Neanche il tempo di assimilare il secondo ergastolo incassato pochi giorni fa per l'omicidio ... probabilissimagiudiziaria. Dopo la retata di luglio, la Procura non perde tempo e, ...

Tegola Napoli, Garcia perde un titolare: il comunicato... Tuttocampo

Napoli, tegola Rrahmani: lesione di basso grado, non ci sarà a Bologna Cronache della Campania

Lesione muscolare per Rrahmani nel match di Champions col Braga. Il difensore salterà Bologna, le ultime su Cajuste.Con tante gare ravvicinate le big d'Italia dovrà fare i conti con tanti infortunati: a rischio convocazione, altro problema ...