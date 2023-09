Napoli | sfilano in corteo decine di comitati | “Questa la città dei diritti negati | Manfredi ora ci ascolti”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDietro il luccicante boom turistico,svela il volto duro dei. Per denunciarlo, una galassia di sigle è scesa in piazza, scuotendo il sonnacchioso shopping del venerdì in zona collinare. Associazioni, movimenti,di lotta, resistenti impenitenti. Il“Diritto alla” ha attraversato le strade di Vomero e Arenella, partendo da piazza degli Artisti. Nel cuore dell’area residenziale sono arrivati attivisti dal centro storico e dalle periferie dimenticate. Tutti insieme “per far sentire la nostra voce a quest’amministrazione sorda e indifferente” grida Franco Di Mauro, referente della rete sociale No Box. Tanti volti, gli striscioni, i tamburi, la musica, un colorato entusiasmo per sottofondo. E un’agenda di ...