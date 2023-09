Napoli | Renica | «Con Spalletti una Ferrari | con Garcia va piano»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Le parole di Alessandro, ex difensore deldi Maradona, sulla gestione di Rudidella squadra Alessandro, ex difensore deldi Maradona, ha parlato a Il Mattino delle differenze tra la squadra della scorsa stagione con quella allenata da Rudi. Di seguito le sue parole. DIFESA – «Credo sia un problema di squadra. Non è tutto legato all’assenza di Kim. Le difficoltà sono legate a un discorso di squadra. L’anno scorso pressavano tutti alti e così aiutavano la difesa. Quest’anno non si vede più quell’aggressività nel recupero della palla che aveva caratterizzato ildi». CONFRONTO CON L’ANNO SCORSO – «Si vada a vedere le immagini delle partite deldell’anno scorso. ...

