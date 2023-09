Napoli | problemi per Rrahmani | lesione di basso grado al semimembranoso della coscia

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ripresapreparazione per il, reduce dalla vittoria di Braga in Champions League e in campo per preparare la sfida di domenica in casa del Bologna. Allo stadio Dall’Ara non ci sarà però, out per infortunio. Come si legge sul comunicatosocietà infatti, il giocatore “si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato unadidel muscolosinistra”. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo. Per quanto riguarda la seduta odierna, Cajuste e Gollini hanno svolto lavoro personalizzato in campo, mentre il gruppo dopo una prima fase di torello ed esercitazione tecnica ha svolto un allenamento tattico. A chiusura di sessione, ...