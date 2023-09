Napoli | prima l’imboscata con il cassonetto poi la rapina | niente carcere per il commando

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Avevano bloccato la strada con, costringendo un giovane a fermarsi per poi circondarlo e minacciarlo con le armi per sottrargli l’auto e soldi contanti. Scene riprese in un video che risale allo scorso febbraio e che all’epoca era finito sui social.con ilpoi laper il L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.