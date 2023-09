Napoli | infortunio Rrahmani | la data del rientro e quali partite salterà

Non è una buona notizia per Rudi Garcia che, ora, perderà un giocatore importante per la propria rosa. Il Napoli , dopo l’addio di Luciano Spalletti ...

Commenta per primo Non arrivano buone notizie dall'infermeria delper Amir Rrahmani che aveva già saltato la sfida di campionato contro il Genoa per precauzione ma tempo dieci minuti di gioco e ha dovuto dare forfait nell'impegno successivo di ...L'inizio è stato decisamente positivo; dopo la sconfitta all'esordio con ilsono arrivate ... Frosinone, si ferma Harroui: lungo stop per il centrocampistaUna tegola importante l'di ...

Napoli, infortunio Rrahmani: lesione alla coscia per il difensore. Le news Sky Sport

LIVE - Braga-Napoli 0-0: primo tempo in corso Tutto Napoli

Rudi Garcia deve fare i conti anche con un altro infortunio, che condizionerà le scelte della formazione del Napoli in vista della trasferta di Bologna in programma domenica alle 18:00 allo stadio ...ForzAzzurri.net - Infortunio Rrahmani, la SSC Napoli ha pubblicato l'esito degli esami strumentali nel report odierno ...