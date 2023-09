È sempre la somma che fa la differenza e mettendo assieme, come in un collage, il primo tempo con la Lazio, l'ultimo quarto d'ora di Genova e ...

Traguardo speciale per Rudi. Nel match che ilgiocherà domenica col Bologna , il tecnico azzurro raggiungerà le cento panchine in Serie ...(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi

Napoli, Garcia e quel traguardo speciale che raggiungerà col Bologna Corriere dello Sport

Col freno a mano tirato e le quattro frecce azionate, come in cerca di aiuto. Un aiuto che al momento può dargli soltanto Garcia Napoli's Cameroonian midfielder #99 Andre Zambo Anguissa (C)... Leggi ...Alessandro Renica, in una intervista al quotidiano Il Mattino, si è soffermato sul complicato inizio di stagione di Rudi Garcia e del suo Napoli.