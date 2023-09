Napoli capitale della scherma | al Palavesuvio il campionato europeo cadetti e giovani

“ Napoli è indubbiamente la più importante metropoli del Mediterraneo , che meglio incarna, per le sue caratteristiche, il Sud del nostro Paese ed il ...

Vivibilità attraverso lo Sport . È l'obiettivo dell'Aces, Associazione no profit con sede a Bruxelles che consegna dal 2001 il premio di European ...

ACES Europe ha individuato le città di Napoli e Saragozza come finaliste per la candidatura a Capitale Europea dello Sport 2026. Napoli in finale ...