Napoli | Anguissa fuori forma | i motivi

(Di venerdì 22 settembre 2023)attualmente èe lo dimostrano le sue prestazioni deludenti. Il quotidiano Il Mattino ha fatto una panoramica della situazione del giocatore camerunense. Ecco i. Prestazioni deludenti “A Braga era un’anima vagante, un avatar che del vecchioha conservato solo le treccine. Per il resto, quasi barcolla, in piena confusione. Come L'articolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61? Perfetta la corsa all’indietro e la chiusura in lettura di Juan Jesus, può ripartire il Napoli dai ...

Il Napoli fa il suo esordio in Champions League in questa stagione: segui con noi il LIVE del match contro il Braga. Benvenuti cari amici ...

Corriere dello Sport – Braga-Napoli , 100? di panico per Garcia : Kvara ed Anguissa non ci sono . L’edizione odierna del quotidiano, ha puntato ...

. Neldi questi giorni, di queste ore, non c'è nulla di certo. Anzi no, forse una cosa certa c'è, ... André Zambo, ed averlo promosso a direttore d'orchestra. Un po' come se Mario ...(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui;, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia.

Cercasi Anguissa: il Napoli ha bisogno di lui per ritrovare compattezza e dinamismo La Gazzetta dello Sport

Il Mattino attacca - Anguissa fuori condizione È colpa della preparazione atletica di Rongoni: il motivo CalcioNapoli24

“A Braga era un’anima vagante, un avatar che del vecchio Anguissa ha conservato solo le treccine. Per il resto, quasi barcolla, in piena confusione. Come quando ha provato a difendere palla e ha quasi ...Retroscena su Anguissa e Garcia. Il centrocampista potrebbe essere titolare nel match in programma domenica sera allo stadio Dall'Ara contro il Bologna di mister Thiago Motta.