Napoli | allarme nella Collegiata di Marigliano | a rischio cupola e affreschi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIn pericolo lamonumentale dell’Insignedi, uno degli scrigni d’arte più ricchi della provincia dima allo stesso tempo anche uno dei meno valorizzati. Crepe, muri inzuppati d’acqua, stucchi che si sbriciolano, sollevamenti, esfoliazioni e solfatazione della pellicola pittorica. Dal Ministero della Cultura arrivano 100 mila euro per il restauro conservativo ma non basteranno per eliminare le copiose infiltrazioni e recuperare pitture e stucchi danneggiati. L’acqua piovana, infatti, non solo si è infiltrata dalla lanterna lucernario ma si è insinuata anche tra le fessure e le crepe del tamburo e tra le maioliche settecentesche del pregevole rivestimento esterno della calotta. Spaccature, lesioni, dissesti, dovute alle piogge, al gelo, al sole, alla ...